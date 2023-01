Samsung Galaxy Z Fold4, worth it?

Eén van de duurste Samsung telefoons is de Samsung Galaxy Z Fold4. Maar daar krijg je ook een opvouwbare telefoon voor, die er mag zijn.

Goedkoop is de Samsung Galaxy Z Fold4 (adviesprijs Samsung €1700) bepaald niet. Maar wat je voor dit forse bedrag krijgt, is meer dan alleen een smartphone. In feite heb je niet alleen een telefoon, maar een draagbare laptop, e-reader, kladblok en tablet op zak. Als zodanig kan het meerdere functies vervullen, om te beginnen natuurlijk de functie van een smartphone.

De Samsung Galaxy Z Fold4 als smartphone

Wat het gebruik als smartphone betreft doet de Samsung Galaxy Z Fold4 nauwelijks onder voor de topmodellen van Samsung, zoals de Galaxy S22 Ultra. Vergeleken met een standaard smartphone in opgevouwen toestand is het toestel dikker en smaller. Dat maakt fotograferen soms wat lastiger, omdat je een wat beperkter beeld hebt van het voorwerp dat je wilt fotograferen.

Maar dit is ook niet primair een cameratelefoon. Dit toestel is echt vooral gericht op de zakelijke gebruikers, vooral mensen die in de buitendienst werken of veel reizen, die ook wat makkelijker de forse prijs op kunnen brengen.

Samsung Galaxy Z Fold4 als tablet vervangt ook e-reader

Deze smartphone begint pas echt interessant worden als je hem open klapt. Je hebt dan een tablet in handen met een diagonaal van bijna acht inch en een vierkant scherm. Dat is bijna het dubbele van de grootte van het scherm van de S22 Ultra. Daarmee is de Samsung Galaxy Z Fold4 ook nog eens erg geschikt als e-reader.

Op dit in verhouding enorme scherm kan je op je gemak boeken en documenten lezen. Al deze drie toestellen kan je gewoon in je zak stoppen en heb je altijd bij je. Ben je veel onderweg? Dan is dat absoluut een bonus. Zeker als je veel vliegt.

Een kladblok

Bij de Samsung Galaxy Z Fold4 wordt eveneens een stylus, de S Pen, meegeleverd. Je kan daarmee schriftelijke aantekeningen maken die naar de cloud worden geüpload. Daarna kan je deze krabbels doorzoeken. Ook kan je screenshots en tekeningetjes maken, die je vervolgens overal heen kan sturen.

Krijg je plotseling een briljante inval? Dan is dit natuurlijk ideaal. Ook scheelt dit veel kladpapier. Voor deze user case zijn er helaas nog mindere punten, waar hopelijk bij een volgende versie verbeteringen in komt. Zo moet je de S Pen los meenemen. Je kan deze niet op de Fold klikken. Ook werkt de stylus niet op de buitenkant van de telefoon.

Een desktop computer in je zak

Waarschijnlijk de meest spectaculaire toepassing van de Samsung Galaxy Z Fold4 is dat deze voor behoorlijk wat taken is te gebruiken, als vervanger van de desktopcomputer. Niet alleen kan je het scherm gebruiken als pc, je kan ook de telefoon verbinden met een beeldscherm en een draadloos toetsenbord. Je werkt hierna gewoon op een min of meer volwaardige pc.

Je kan ook andere nuttige randapparatuur, zoals een draadloze muis of een draadloze printer, aansluiten op je Fold4.

Wat dat betreft, is het een gelukkige omstandigheid dat Google Android 13 flink verbeterd heeft. Dit werkt ook nog eens soepel samen met Dex. Het Samsung UI systeem Dex is erg gebruiksvriendelijk en is te vergelijken met Windows of Linux.

Je zorgen maken om internet hoeft niet meer, omdat alles via de 4G of 5G verbinding die toch al op je telefoon is geïnstalleerd. Uiteraard moet je in dat gebied dan wel 4G-bereik hebben.

Uiteraard kan je niet echt zware pc-taken, zoals videobewerking of zware games spelen, maar voor het meeste kantoorwerk zoals tekstverwerking en het gebruik van spreadsheets voldoet het systeem prima. Voor het meeste werk zal je je browser gebruiken. De ingebouwde browser van Samsung is verder ook prima.

Omdat de Samsung Galaxy Z Fold4 ondertussen alweer de vierde incarnatie is van een respectabele familie van opklapbare telefoons, zijn de kinderziektes er ondertussen uit. We zien weer hier het bekende gepolijste, gedegen productontwerp van Samsung. Samsung toestellen zijn weliswaar niet briljant of excentriek, maar ze zijn wel erg gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. De verschillende features zijn goed op elkaar ingespeeld waardoor er gebalanceerde producten ontstaan.

Is de Samsung Galaxy Z Fold4 geschikt voor je?

Het antwoord hierop hangt er helemaal vanaf wat je precies wil met een smartphone. De sterke punten van de Samsung Galaxy Z Fold4 zijn vooral de vormfactor en de veelzijdigheid. Met dit toestel koop je in feite vijf apparaten in een: smartphone, tablet, een e-reader, een elektronisch kladblok en een pc. Deze apparaten kan je vervolgens makkelijk in je broekzak stoppen.

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Om te beginnen de enorm hoge prijs en verder de compromissen die Samsung heeft moeten sluiten om deze veelzijdigheid in een klein, draagbaar apparaat te stoppen. Verder zijn folding telefoons, niet alleen die van Samsung, berucht om de grote kans dat het scherm beschadigd raakt.

Dat maakt dat de Fold4 het ideale apparaat is voor de mensen die veel op reis zijn en kantoorwerk verrichten. Vooral, als zij veel vliegreizen maken, omdat dit apparaatje natuurlijk veel lichter is dan de vijf apparaten die het vervangt. Werk je voornamelijk thuis, of op een vaste locatie op kantoor? Dan ben je beter en voordeliger af als je deze apparaten los koopt.