Samsung gaming monitors optimaal voor jouw ogen

Op CES-2020, die vanaf 7 januari 2020 in Las Vegas van start gaat presenteert twee nieuwe gaming monitors. Met de Samsung Odyssey G9 en kleine broertje Samsung Odyssey G7 brengt zij twee gaming monitors die optimaal gebogen zijn voor het bereik van jouw ogen. Ook heeft de techreus de interactie en snelheid verhoogd voor een optimale game-ervaring.

De Samsung Odyssey G9 is een enorme HDR 1000 monitor van liefst 49 inch in resolutie van 5120×1440. Met een curve van R1000 (veel meer gebogen dan gebruikelijk) sluit de monitor maximaal aan op het bereik van het menselijk oog. Daarmee krijg je dus een visueel optimale ervaring.

Naast het visuele is het natuurlijk ook van belang dat je razendsnel kunt reageren. Ook hierin heeft Samsung stappen gezet. Zo is de verversingssnelheid liefst 240 Hz en een response-tijd van 1 milliseconde. Om je echt maximaal te laten genieten voorziet de monitor bovendien in Nvidia G-sync comptabiliteit en ondersteuning van AMD’s FreeSync 2.

Om de game-beleving compleet te maken bouwde men aan de achterzijde blauwe verlichting in, waardoor jouw monitor extra sfeer biedt tijdens het gamen.

Samsung Odyssey 9 en Samsung Odyssey 7 gaming monitors

Naast deze grote monitor presenteert Samsung ook een kleiner broertje, of liever gezegd kleine broertjes. De Samsung Odyssey 7 komt namelijk in twee varianten, één van 32 inch en één van 27 inch. Deze monitors kennen een 16:9 beeldverhouding met 2560×1440 resolutie. Verder is de HDR een stuk lager. Waar de Samsung Odyssey 9 voorzien is van HDR 1000 is de kleinere variant berekend op maximaal HDR 600.

Of en wanneer deze monitoren in Nederland verkrijgbaar zullen zijn horen we ongetwijfeld volgende week tijdens de officiële presentatie op de CES 2020, net als de prijs. Wel kunnen we aannemen dat deze monitoren een serieus prijskaartje zullen kennen. De Samsung CRG 5 verscheen vorig jaar voor € 399,- en de verwachting is dat de prijs van deze modellen daarboven ligt.

Overigens zijn dit niet de enige noviteiten die Samsung presenteert. Zo werd eerder al de nieuwste tv zonder bezels aangekondigd.

Bron: The Verge

Foto’s: Samsung