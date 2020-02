Samsung-gebruikers krijgen exclusieve Netflix content

Netflix en Samsung gaan samenwerken, wat exclusieve content oplevert voor Samsung-gebruikers.





Tijdens Unpacked maakt Samsung bekend dat ze een mobiel entertainment partnerschap aangaan met streaming-gigant Netflix. Gaat deze samenwerking ervoor zorgen dat je nu wel een gloednieuwe Samsung smartphone moét kopen om de volledige Netflix-ervaring te kunnen ontvangen? Nee, de Zuid-Koreanen maken het samen met Netflix voor de Samsung-gebruiker gewoon wat interessanter.

Netflix krijgt bijvoorbeeld integratie in Samsung’s hardware door middel van Bixby. Op het eerste gezicht misschien niet zo spannend, maar dat betekent wel dat je niet eindeloos fysiek meer hoeft te browsen op Netflix; je zegt simpelweg tegen Bixby dat je bijvoorbeeld Netflix’ Narcos: Mexico wilt checken en voilà.

En over die hitserie gesproken, Samsung-gebruikers krijgen exclusieve content op hun smartphone. Netflix gaat samen met Samsung bijvoorbeeld behind the scenes-content aanbieden van Narcos: Mexico. Ook Elite en Sintonia krijgen exclusieve content voor Samsung-gebruikers met Netflix. Wees overigens niet bang dat je iets mist, want de reguliere content is uiteraard gewoon voor iedereen beschikbaar.

Tot slot zorgt deze samenwerking ervoor dat Samsung-gebruikers herinneringen krijgen van hun favoriete Netflix-shows via Samsung Daily. Het exclusieve content discovery platform geeft je bijvoorbeeld Netflix-suggesties gebaseerd op je voorkeuren.

