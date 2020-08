Samsung-gebruikers moeten data verplaatsen naar OneDrive

Samsung stopt met hun cloudservices van Gallery Sync en Drive en stappen over op Microsoft’s OneDrive.

Vanaf volgend jaar kun je data niet meer opslaan op Samsung Gallery Sync en Drive. Als Samsung-gebruiker heb je nog een klein jaartje om al je foto’s, filmpjes en bestanden over te zetten naar een nieuwe service. Daarvoor kiest Samsung nu OneDrive van Microsoft. De overstap naar de nieuwe cloud wordt daarbij zo soepel mogelijk gemaakt.

Samsung stapt over naar OneDrive

Op een support pagina maakt Samsung bekend te stoppen met hun services Gallery Sync en Drive. Gebruikers die betalen voor de service krijgen eventueel een deel van hun geld terug. Hun abonnement wordt namelijk ergens volgend jaar opgezegd.

Wanneer precies, dat ligt eraan in welke groep men zit. Samsung verdeelt de annulering van hun cloud service in twee groepen, per landen verdeeld; respectievelijk op 1 april 2021 en 1 juni 2021 worden diens abonnementen opgezegd. Voor de Benelux geldt groep 1, dus 1 april 2021.

Maar de echte oprol van Gallery Sync en het bijbehorende Drive begint al op 5 oktober 2020. Dan kunnen nieuwe gebruikers zich niet meer aanmelden voor de service. Ook komt er dan een tool online waarmee je gemakkelijk je foto’s en bestanden kunt overzetten. Overigens kun je wel nog dingen als contacten, agenda’s en notities blijven syncen met Samsung.

Overstap naar OneDrive

Die tool maakt het mogelijk om soepel je data naar Microsoft OneDrive te migreren. Het is überhaupt geen raketwetenschap om data te verplaatsen, want die functies zitten standaard in bijvoorbeeld Gallery Sync en Drive ingebakken. Maar wees er op tijd bij, want vanaf 1 april 2021 is de tool niet meer beschikbaar en moet je handmatig data overzetten. Je kunt je eigen foto’s en bestanden dan niet eens meer downloaden.

Waarom Samsung stopt met de service is niet bekend. Als één na grootste Android smartphonemerk zou je zeggen dat ze wel een vloot aan servers kunnen betalen. Aan de andere kant, met zoveel gebruikers is het misschien wel iets te veel van het goede. En laten we wel wezen, Microsoft doet al heel lang wat ze doen.

