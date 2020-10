Samsung geeft Galaxy Tab S7(+) Fortnite boost - Apparata

Foto @Samsung

Samsung geeft Fortnite voor de Galaxy Tab S7 en S7+ een flinke performance boost mee. Handig van Samsung, nu ze een monopolie hebben!

Eerder dit jaar lanceerde Samsung de Galaxy Tab S7 en S7+. De high-end tablets van de Zuid-Koreaanse techgigant moesten Apple een poepje laten ruiken. Nu zet Samsung daar nog een tandje bij, in de vorm van een boost voor Fortnite. De populaire battle royale game is nu officieel ‘ontgrendeld’ om volop gebruik te kunnen maken van de het display van de Galaxy Tab S7 serie.

Samsung Galaxy Tab S7 Fortnite boost

In een blogpost kondigt Samsung aan dat je Fortnite voortaan op 90Hz op een Galaxy Tab S7 kunt spelen. Die ververssnelheid van 90 beeldjes per seconde evenaart de performance van maximaal 90 frames per seconde. Met andere woorden, de ervaring van het spelen van Fortnite wordt nog soepeler op een Galaxy Tab S7 of diens grote broer.

Het enige wat je hoeft te doen voor deze performance boost, is de nieuwst versie van Fortnite downloaden. Dat kan door je bestaande Fortnite app te updaten of de nieuwste versie binnen te halen via de Samsung Galaxy Store.

Monopolie

Samsung maakt ook graag gebruik van het nieuwtje om hun monopolie te benadrukken. De Galaxy Store is namelijk de enige app store die Fortnite aanbiedt, nu Google en Apple de game hebben verbannen.

90Hz is… degelijk

Ondanks de terechte observatie van Samsung dat zij de enige zijn die Fortnite mobile aanbieden, wringt er ook wat. Tenminste, frame rate puristen zullen het ermee eens zijn dat 90Hz niet zo heel spannend is. Apple biedt bijvoorbeeld al veel langer 120Hz aan voor, jawel, Fortnite. Niet dat men daar nu iets aan heeft, maar toch!