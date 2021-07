Samsung geeft gratis TV Plus aan bijna iedereen - Apparata

Foto via Samsung

De gratis lineaire streamingdienst Samsung TV Plus lijkt stiekem met een webversie te zijn gekomen, al is de beschikbaarheid twijfelachtig.

Samsung heeft al jaren een speciaal ‘abonnement’ voor eigenaren van Samsung-TV’s. De TV Plus-streamingservice is een gratis TV-dienst waarmee iedereen met een televisie van de fabrikant tientallen tot bijna 150 zenders kan ontvangen in ruil voor reclame. Nu is de dienst stilletjes beschikbaar gemaakt voor een totaal ander publiek, namelijk iedereen met een internetverbinding. Helaas is de service (zonder VPN) nog niet in Nederland en België te ontvangen.

Samsung introduceert webversie gratis TV Plus

Samsung TV Plus is dus een gratis streamingservice voor lineaire televisie. Er zitten geen haken en ogen aan het abonnement, zoals een probeerperiode of beperkingen van het aanbod. Het enige nadeel is dat je – net als bij andere lineaire TV – af en toe reclames moet kijken. Die dienst is voor alle Samsung TV’s uit 2017 en nieuwer beschikbaar.

Nu komt bijna iedereen met een internetverbinding daar dus bij, al is het niet helemaal duidelijk welke markten daaronder vallen. Vooralsnog kunnen gebruikers uit de meeste markten de gratis Samsung TV Plus-service alleen met een VPN ontvangen.

Overigens is de gehele lancering van de service een beetje vreemd. Het gaat hier duidelijk om een zogenoemde soft launch; Samsung lijkt helemaal geen reclame te hebben gemaakt. Er zijn geen aankondigingen of persberichten de deur uit gegaan. Het is dat Protocol de ‘launch’ heeft opgemerkt, anders was het ogenschijnlijk onder de radar doorgevlogen. De support-pagina lijkt daarnaast sinds april niet meer te zijn bijgewerkt.

Het is niet bekend of Samsung al dan niet binnenkort van plan is om de gratis zenders wereldwijd beschikbaar te maken.