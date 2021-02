Samsung geeft je meer keuze met Galaxy Tab S7 - Apparata

De Samsung Galaxy Tab S7 en S7+ hebben er sinds vandaag een nieuw lid bijgekregen.

Vorig jaar lanceerde Samsung de Galaxy Tab S7 en Tab S7+. Wat is het nieuws dan, zou je misschien denken. Nou, in plaats van een geheel nieuw model lanceert Samsung een nieuwe variant van het bestaande model. Dit is de Galaxy Mystic Navy Tab S7 en Tab S7+!

De toevoeging Mystic Navy is meer dan alleen het blauwe keurtje waaraan je de tablets kunt herkennen. Zo hebben de tablets de nieuwste One UI 3 software-update en introduceert het merk 120Hz-schermverversing. De Tab S7 en S7+ van vorig jaar hadden dit laatste niet. De software update draagt er onder meer aan bij om makkelijker te verbinden met andere Samsung-producten, zoals bijvoorbeeld de Galaxy S21-serie en Galaxy Buds Pro. Je kunt de tablets ook met een PC verbinden.

Het 120hz-scherm is een belangrijke toevoeging als het gaat om de ervaring. Het maakt een scherm veel vloeiender. De Tab S7 heeft een 11 inch LTPS TFT-scherm, de Tab S7+ een 12,4 inch Super AMOLED-display.

Met de komst van de Mystic Navy Galaxy Tab S7 heb je nu keuze uit vier kleurvarianten. Prijzen beginnen bij 699 euro voor de Galaxy Tab S7. De Tab S7+ is er vanaf 899 euro.