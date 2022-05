Samsung grijpt in op het gebeid van smartphones

Samsung is namelijk van plan om minder exemplaren te produceren van de smartphones.

De productiekraan wordt een stukje aangedraaid bij Samsung. De Zuid-Koreaanse techgigant is van plan om dit jaar minder telefoons te maken. Daarover bericht SamMobile op basis van bronnen uit Korea.

Samsung gaat van 310 miljoen geproduceerde smartphones naar 280 miljoen in 2022. Het is een kleine correctie. Er zit geen bepaalde lijn in het terugdraaien van de productie. Dat betekent dat er van zowel de goedkoopste modellen als de duurste modellen minder gemaakt gaan worden.

Met deze beslissing blikt Samsung vast vooruit op de rest van het jaar. Na twee jaar corona krijgt de economie de rekening gepresenteerd. Het leven is duurder geworden waardoor we met z’n allen de hand wat meer op de knip houden voor dingen die we niet meteen nodig hebben. Zoals een nieuwe telefoon bijvoorbeeld.

Om te voorkomen dat Samsung met een overschot aan smartphones komt te zitten grijpt het merk alvast in door de productie naar beneden te stellen.

Ook speelt de oorlog in Oekraïne een belangrijke rol in deze beslissing. Er vinden helemaal geen leveringen meer plaats van Samsung producten in Rusland. Dat gaat natuurlijk een effect hebben op de verkopen van het merk. Kortom, Samsung verwacht dit jaar een stapje terug te doen in vergelijking met eerdere jaren.