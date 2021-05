Samsung heeft geen zin meer in je Galaxy S8 - Apparata

Gebruik jij nog een Samsung Galaxy S8 in het dagelijks leven? Tijd voor een upgrade, aldus de Zuid-Koreaanse techgigant.

Nee, dat zijn niet de letterlijke woorden van Samsung. Maar de boodschap komt op hetzelfde neer. Welke boodschap? Nou, het feit dat Samsung stopt met de ondersteuning van de Galaxy S8 en S8+. De smartphones krijgen niet langer belangrijke beveiliging updates aangeboden. En dat betekent dat de toestellen kwetsbaar zullen worden in de nabije toekomst.

Wanneer een smartphone geen ondersteuning meer krijgt betekent dat één ding. Tijd voor een upgrade. Je wilt niet je bankzaken of andere persoonlijke dingen regelen op een smartphone zonder updates. De toestellen verschenen nog niet zo gek lang geleden. In 2017, vier jaar geleden dus, kwamen de Samsung Galaxy S8 en S8+ op de markt. Vier jaar ondersteuning is niet heel gek. Een merk als Google verstrekt niet eens zolang updates op de Pixel smartphones.

Upgraden naar een Galaxy S9 zal ik je niet aanraden. De kans is groot dat de ondersteuning voor dit toestel ook volgend jaar of het jaar daarop stopt. Even doorsparen voor een S10 of misschien wel een S20 dus. Of je gaat shoppen bij een concurrent. Het aanbod van smartphones is immers heel groot anno 2021. (via Droid-life)