Samsung heeft het op Apple gemunt met laster-reclames - Apparata

Samsung lanceert een tweetal aanvallende reclames die de camera van de Apple iPhone 12 Pro Max belachelijk maken.

Samsung heeft het op Apple gemunt met de lancering van een reclamecampagne over de Galaxy S21 Ultra in vergelijking met de iPhone 12 Pro Max. Het gaat dan vooral om de camera’s, waarbij die van de Galaxy S21 Ultra naar eigen zeggen veel beter is. De leus ‘je smartphone upgraden zou geen downgrade moeten zijn’ zegt daarbij genoeg. Voor een iets onafhankelijkere vergelijking tussen de Galaxy S21 Ultra en iPhone 12 Pro Max kun je overigens ook bij ons terecht.

Samsung valt Apple aan met reclames

Hoe dan ook, de eerste reclame die Samsung publiceert vergelijkt de zoom-mogelijkheden van de Apple iPhone 12 Pro Max met die van de Galaxy S21 Ultra. Die laatste heeft een 108MP hoofdschieter waar de iPhone het met 12 megapixels moet doen. Dat is op papier een drastisch verschil. Ook in de reclame lijkt Apple geen (manen)schijn van kans te hebben.

De tweede reclame tackelt de zoom van de twee toestellen bij het inzoomen op objecten die dichtbij zijn. Samsung beweert in de reclame dat Apple’s smartphone veel minder detail registreert. Ook lijken de kleuren op Samsung’s afbeelding veel mooier en levendiger.

Natuurlijk moet je bij zulke aanvallen altijd een portie zout serveren. Het gaat immers om een lastercampagne waarbij we niet weten hoe de beelden gemaakt zijn. Hoewel niet heel erg waarschijnlijk, zou het kunnen dat Samsung hier ouderwetse camera-trucage gebruikt. Ze hebben in ieder geval de beste scenarios voor zichzelf uitgekozen.

Dat blijkt ook uit de resultaten, want het verschil tussen de twee toestellen is in de meeste vergelijkingen eigenlijk helemaal niet zo groot. Samsung zou op papier ongekend veel voorsprong moeten hebben aangezien ze bijna 10 keer zoveel megapixels bieden. Ze doen het daarentegen absoluut niet 10 keer zo goed. En hoe smerig de reclame van Samsung tegen Apple ook is, de verkoopcijfers van die twee spreken boekdelen.

Lees ook: Intel maakt Apple Mac zwart met lastercampagne