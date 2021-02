Samsung is een echte app killer met Android 11 - Apparata

Samsung heeft in Android 11 een argressieve manier van het killen van een app. Ook andere merken scoren matig.

Wanneer je klaar bent met een app op je smartphone ga je verder met een andere of laat je de telefoon met rust. Als je de app niet handmatig killt, zoals dat heet, blijft deze op de achtergrond actief. In Android 11 krijgen fabrikanten van smartphones zelf een kans hoe hier mee om te gaan. Samsung is het meest argressief hierin, maar dat heeft ook zijn negatieve kanten.

Het voordeel van het killen van een app is dat het batterijbesparing oplevert. Ook kan een app niet op de achtergrond data verzamelen. Het nadeel is dat sommige apps juist baat hebben bij het draaien op de achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan een gezondheids applicatie die je stappen meet. Ook kan het zijn dat je wekker niet meer functioneert na een aantal dagen. Uit onderzoek van Don’t Kill My App blijkt dat Samsung al vrij snel een app killt als deze is gesloten. Daardoor kan het voorkomen dat apps die op de achtergrond draaien niet functioneren.

Niet alleen Samsung komt in het onderzoek naar voren als een echte app killer. Ook OnePlus, Huawei, Xiaomi, Meizu en Asus scoren slecht. In de Instellingen van je smartphone kun je vaak instellen of je wil dat apps blijven draaien, of dat het OS er korte metten mee moet maken.