Samsung is officieel klaar met LCD schermen

Samsung sluit fabrieken en stapt over op een nieuwe technologie.





Samsung maakt naast high-end smartphones ook ontzettend veel andere producten, waaronder onderdelen voor die producten. LCD’s zijn daar één van, maar het Zuid-Koreaanse merk is daar nu officieel klaar mee. Tegen het einde van dit jaar stopt Samsung officieel met het maken van LCD-panelen.

Dat kondigt Samsung officieel aan via Reuters. Op het moment draaien er nog vier fabrieken die LCD’s maken; twee in Zuid-Korea en twee in China. Die worden nu dus gesloten of omgetoverd tot andere productielijnen, onder anderen fabrieken voor oledpanelen op basis van quantumdots.

Volgens Samsung is de LCD-markt niet meer vruchtbaar genoeg. De prijs van LCD’s zou de laatste tijd gekelderd zijn terwijl concurrenten (uit China) de technologie veel goedkoper vervaardigen. Ook zou het punt gemaakt kunnen worden dat we langzaam overstappen naar OLED-technologie.

Het gekke is daarentegen dat Samsung’s QLED TV’s gewoon LCD-panelen gebruiken. En zoals je wellicht al weet, is Samsung de grootste TV-producent ter wereld. Volgens het bedrijf gaat het gewoon alle orders blijven vervullen, maar het is onduidelijk waar de LCD’s dan vandaan zullen komen. Mogelijk koopt Samsung ze vanaf nu gewoon in bij andere bedrijven.

Tot slot maakt de industrie zich ook op voor de introductie van microLED. Deze ‘nieuwe’ techniek is weer een variatie op wat we nu gebruiken als fundament van LCD’s. Dat duurt naar verluidt nog even, maar kennelijk weet Samsung die periode gemakkelijk te overbruggen.