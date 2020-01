Samsung komt met eigen variant op Apple Airdrop

Het werkt vergelijkbaar.





Via Bluetooth op eenvoudige wijze bestanden uitwisselen tussen iOS- en Mac-apparaten doe je met Airdrop. Het werkt makkelijk en in een mum van tijd zijn je foto’s of video’s gedeeld met het andere Apple-apparaat.

Tussen Android-apparaten kun je tevens via Bluetooth van alles met elkaar delen. Geen bijzondere benaming voor deze bestandswisseling. Gewoon Bluetooth aan en verzenden maar. Toch wil Samsung ook iets vergelijkbaar wat Apple heeft met Airdrop.

Volgens XDA Developers werkt Samsung aan een eigen dienst dat moet toestaan foto’s, video’s en andere bestanden met elkaar uit te wisselen. In tegenstelling tot het reguliere Bluetooth, is deze dienst speciaal voor de apparaten van Samsung. De toepassing zou gelanceerd worden onder de naam Quick Share.

Quick Share is volgens de bron ook een clouddienst. Je krijgt de mogelijkheid om 1 GB aan data in de Samsung Cloud op te slaan. De kans is aanwezig dat Samsung Quick Share uit de doeken gaat doen tijdens het Unpacked-event in San Francisco. Op dit event in Californië presenteren de Koreanen de nieuwe Galaxy S20. Ook is de verwachting dat de nieuwe Galaxy Flip Z hier gepresenteerd gaat worden.