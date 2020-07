Samsung komt met slimme smartphone schoonmaker

Niet alleen je smartphone, maar ook andere apparaten kunnen worden schoongemaakt met deze slimme schoonmaker van Samsung.

In deze tijden van corona is hygiëne belangrijker dan ooit. Ondanks dat jij netjes je handen wast en afstand tot andere mensen bewaart is de kans groot dat je smartphone nog steeds smerig is. Je ziet het alleen niet. Even eerlijk, wanneer was de laatste keer dat jij je smartphone grondig hebt schoongemaakt? Deze slimme smartphone schoonmaker van Samsung helpt je een handje.

Het is nog een ideaal product voor luie mensen ook. De UV-sterilizer is in feite een bakje waar je je smartphone in plaatst. Je kunt er ook oordopjes of een bril in plaatsen. In nog geen 10 minuten is je smartphone met deze schoonmaker van Samsung volledig gedesinfecteerd. Een extra motivatie om ervan gebruik te maken is dat de case in de tussentijd je smartphone draadloos kan opladen.

De dubbele UV-lampen in de UV-sterilizer steriliseren zowel de boven- als de onderkant van de voorwerpen die je erin legt. Met één druk op de knop zet je hem aan. Na 10 minuten schakelt het apparaatje zichzelf uit. De slimme smartphone schoonmaker van Samsung kost 59,99 euro en is verkrijgbaar in de e-store van het merk onder de naam ‘UV-sterilizer’.