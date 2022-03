Samsung komt wellicht met eigen hoesjes, genaamd ‘Fashion Skins’

De telefoonfabrikant Samsung gaat misschien met eigen hoesjes komen en deze worden Fashion Skins genoemd.

De markt voor hoesjes voor smartphones is enorm. Bijna iedereen met een smartphone heeft er wel een. Daarom is het heel aantrekkelijk voor fabrikanten om ook in die markt te stappen. Een nieuwe handelsmerkaanvraag van Samsung in het VK suggereert dat het bedrijf mogelijk werkt aan modieuze skins voor zijn telefoons.

Samsung komt met eigen hoesjes

Dit is gemeld door onder andere Android Headlines en Let’s Go Digital. De UK Intellectual Property Office-applicatie beschrijft “beschermende en decoratieve films aangepast voor smartphones”, met de naam “Fashion Film”.

Dit bevestigt niet dat er een echt product zal volgen. Dit soort aanvragen worden heel veel ingediend en met de overgrote meerderheid wordt niks gedaan. Toch is elk teken dat het bedrijf een stap zet om de markt voor hoesjesaccessoires te betreden opmerkelijk. Momenteel hebben kleinere bedrijven deze markt in handen. Producten van deze bedrijven hangen zelfs in de winkels van Samsung.

Het lijkt dus een beschermende functie te krijgen. Maar het kunnen tevens coole alternatieven zijn voor iedereen die hun telefoon zou willen veranderen wat betreft de looks.

Trend

Je kunt de trend al waarnemen wat betreft het aanpakken van het uiterlijk van je apparaat. Samsung heeft in oktober Bespoke Edition-smartphones aangekondigd voor zijn Galaxy Z Flip 3, waarmee eigenaren ook de kleur van hun telefoon kunnen veranderen met een kleine reeks kleurkeuzes voor wat geld. Dieter Bohn voerde aan dat Samsung’s promotie van de Galaxy Z Flip 3 als een stijlvolle keuze, in plaats van de nadruk te leggen op krachtige specificaties.