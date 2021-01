Samsung kondigt oprolbare en uitschuifbare displays aan - Apparata

Foto: OPPO X2021

Samsung laat officieel weten bezig te zijn met oprolbare en uitschuifbare displays en zal zich in de toekomst sterk op de nieuwe vormfactoren concentreren.

Samsung kondigt in een gesprek met investeerders aan bezig te zijn met nieuwe soorten displays. Het gaat om oprolbare en/of uitschuifbare Samsung displays, zo vertaalt TheElec. Hiermee wil het Zuid-Koreaanse merk hun leiderschap in de display-sector vergroten.

Samsung oprolbare en uitschuifbare displays

Samsung gaat inzetten op een nieuwe vormfactor displays, namelijk oprolbare en schuivende systemen. Voorheen bracht Samsung ook al opvouwbare schermen naar de mainstream markt. In het gesprek met investeerders zegt Samsung Display senior vice-president Kwon-Young Choi:

We willen onze aanwezigheid in de display-markt versterken met innovatie op het gebied van vormfactoren als oprolbare en schuivende displays.

De oprolbare en uitschuifbare technologie lijkt een nieuwe trend binnen de smartphone-industrie te worden. Zowel OPPO als LG hebben een smartphone die de twee concepten combineert. Beide toestellen schuiven gemotoriseerd uit waarbij het scherm dus automatisch uit- en oprolt.

Het is niet duidelijk of Samsung zelf dergelijke smartphones wil maken of zelfs een volledig nieuwe vormfactor in gedachten heeft. Tegelijkertijd zou het kunnen dat de Zuid-Koreanen (voornamelijk) oprolbare en uitschuifbare displays wil gaan verkopen aan merken als LG.

Hoe dan ook, we weten dat Samsung dol is op opvouwbare, oprolbare en anderzijds gekke vormfactoren. Het merk zou dit jaar een waslijst aan nieuwe foldables uitbrengen, al lijkt het er niet op dat oprolbare en/of uitschuifbare displays bij die line-up horen.