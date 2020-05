Samsung kondigt spotgoedkope Galaxy A21s aan

De Samsung Galaxy A21s is een van de goedkoopste smartphones van Samsung. En hij heeft een van de grootste batterijen.

Samsung kondigt afgelopen week in een blogpost een spotgoedkope nieuwe smartphone in de Galaxy-familie aan. De Samsung Galaxy A21s is ondanks de naam de eerste Galaxy A21. Op basis van de specs kunnen we alleen maar zeggen dat dit een zeer solide budget topper van de Zuid-Koreaanse tech-gigant is.

Samsung Galaxy A21s

Samsung kondigt de gloednieuwe Galaxy A21s in eerste instantie aan voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het toestel grotendeels (inclusief de prijs) bescheiden. Zo heeft de Galaxy A21s een 6.5-inch LCD scherm (1600×720 pixels), 3GB RAM, 32GB uitbreidbare opslagruimte (tot 512GB) en een 2GHz Exynos 850.

Aan de andere kant pakt Samsung gigantisch uit wat betreft de batterij en de camera. Om met die eerste te beginnen, de bescheiden hardware wordt aangedreven door een 5000mAh batterij (15W). Het camera-eiland bestaat uit een viertal camera’s; een 48MP hoofdcamera, een 8MP Ultra Wide lens, een 2MP Macro camera en een 2MP dieptesensor.

Prijs en beschikbaarheid

Het toestel komt zoals gezegd in eerste instantie uit in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Op 19 juni ligt de Galaxy A21s bij onze oosterburen voor €209,- in de schappen. Het is nog niet bekend of het toestel ook naar Nederland en België overwaait. Maar de Galaxy A21s is al zo dichtbij, het zou zonde zijn als deze stevige budget topper ons zou overslaan.

Tegelijkertijd focust Samsung zich meer en meer op het high-end. De meest recente Galaxy S20-serie is zachtst gezegd behoorlijk prijzig. Vermoedelijk zorgt dat nu voor een tegenvallende verkoop van de premium smartphones. Des te meer reden om de Galaxy A21s ook hier op de markt te knallen!