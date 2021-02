Samsung laat klanten Galaxy Flip & Fold langer uitproberen - Apparata

Om toch even te wennen aan het concept komt Samsung met iets nieuws. Klanten kunnen de Samsung Galaxy Flip & Fold 100 dagen uitproberen.

Bijna drie maanden een Samsung smartphone uitproberen. Daarna moet je er wel achter zijn gekomen of het model iets voor jou is of niet, nietwaar? Samsung verlengt in de Verenigde Staten zijn Buy and Try programma. In de VS kon je normaal gesproken al 15 dagen lang de Galaxy Z Flip 5G en Galazy Z Fold 2 5G uitproberen. Deze periode is nu verlengt tot en met een proefperiode van maar liefst 100 dagen.

Samsung smartphone uitproberen

Omdat zowel de Flip als de Fold geen traditionele smartphones zijn, kan het ook even wennen zijn. Daarom wil Samsung zijn klanten ruim de tijd geven. Het zijn ook nog eens de duurste modellen van het merk, dus logisch dat je hier een weloverwegen keuze in moet maken.

Klanten kunnen de smartphones niet zomaar oppikken en na 100 dagen weer inleveren. Voor beide apparaten dient eerst de volle map betaald te worden. De prijzen zijn al wel weer wat lager in vergelijking met de prijzen tijdens de lancering. In de Verenigde Staten is de Galaxy Z Flip 5G er vanaf 1.200 dollar. De Galaxy Z Fold 2 5G kost nu 1.450 dollar.