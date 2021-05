Samsung laat nieuw vouwmechanisme zien in een video - Apparata

Afbeelding via Samsung

Samsung werkt aan een nieuw vouwmechanisme voor smartphones. Het bedrijf heeft nu een video naar buiten gebracht waar we dat kunnen zien.

Gisteren publiceerde we al een artikel over het nieuwe vouwmechanisme van Samsung. Toen hadden we alleen nog afbeeldingen, nu komt Samsung met een filmpje waarin we het vouwmechanisme in de praktijk kunnen zien.

Samsung vouwmechanisme te zien in video

Het bedrijf heeft natuurlijk al een hele reeks opvouwbare smartphones. Dit zijn de Galaxy Z Fold 2 en de originele Fold gepositioneerd als vlaggenschepen. De verticaal opvouwbare Galaxy Z Flip is de meer betaalbare optie. Maar de plannen van Samsung voor foldables houden daar niet mee op.

Samsung heeft een video gepubliceerd op YouTube. Daarin zien we nieuwe display- technologieën. We zien bijvoorbeeld verschillende opvouwbare items en enkele andere gave gadgets. Wat ons direct opvalt in het filmpje is een dubbelvouwbare telefoon. Samsung noemt deze S- Foldable, deze kan op twee plaatsen worden opgevouwen. Hierdoor kan de smartphone van een tabletformaat apparaat in iets veranderen wat gewoon in je binnenzak past. Het apparaat wordt dan een stuk bruikbaarder, dat blijkt in ieder geval uit het filmpje. Super handig, en het ziet er ook nog eens mooi uit. Je ziet het apparaat in het filmpje van alle kanten goed, ook zie je hoe de dubbele scharnieren werken.

Vernieuwen

Samsung is zijn smartphone- lijn continue aan het vernieuwen, dat is te zien in de video over het vouwmechanisme. Dat moet ook wel, de concurrentie zit niet stil. Het bedrijf ziet dus toekomst in vouwbare telefoons en laptops. Elke keer zet het bedrijf een stap verder. Niet alleen door vouwbare OLED- schermen te introduceren die beide kanten op kunnen vouwen, maar ook door nieuwe schuiftechnologie te ontwikkelen voor smartphones.

Bekijk hieronder het complete filmpje van Samsung Display: