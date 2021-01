Samsung lanceert briljante nieuwe afstandsbediening - Apparata

Samsung lanceert bij hun QLED TV’s een gloednieuwe afstandsbediening die draait op zonne-energie.

Voor 2021 heeft Samsung een aantal mooie TV’s gepland, maar het is de afstandsbediening die vandaag de show steelt. Voor alle 4K en 8K QLED TV’s van het merk komt er namelijk een speciale Eco Remote Control zelf opladende afstandsbediening bij. Zo gaat dat in z’n werk.

Samsung Eco afstandsbediening

Voor enkele van de duurdere Samsung smart TV’s staat dit jaar een extraatje gepland, namelijk de Eco Remote Control. Wat is er eco aan? Volgens Samsung (via TheVerge) is er slechts 31 gram plastic gebruikt voor de afstandsbediening. Daarvan is 28% gerecycled plastic.

Maar milieuvriendelijkheid is zelden sexy. De zonnepanelen aan de achterkant zijn dat daarentegen wel. In plaats van wanhopig zoeken naar een werkende AA-batterijen voordat je programma weer begint, is deze afstandsbediening uitgerust met een oplaadbare batterij. Aan de achterkant van de bediener zit een klein zonnepaneel die de batterij oplaadt. Je zou er op deze manier 2 jaar mee moeten kunnen doen, zo belooft het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Na 2 jaar moet je de batterij eventjes volledig opladen. Mocht dat midden in de winter zijn, dan kan dat in Nederland wel even duren. Daarom rust Samsung de Eco Remote Control met een USB-C poort uit om toch even (iets minder milieuvriendelijk) wat extra juice in de batterij te pompen.

Al met al moet de afstandsbediening 7 jaar mee gaan, wat net zo lang is als de bijbehorende TV zelf. Dat alles komt verpakt in minder schadelijke verpakkingen en Samsung gebruikt naar eigen zeggen geen inkt op oliebasis meer. Kortom, milieuvervuiling voorkomen terwijl je TV kijkt was nog nooit zo makkelijk. Nou ja, onder de streep zal het nauwelijks uitmaken, maar een goed begin is het absoluut!