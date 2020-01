Samsung lanceert Samsung Galaxy A51 en A71 in Nederland

Dit zijn de verschillen en de Nederlandse prijzen.





We konden in december al melden dat Samsung de Samsung Galaxy A51 en Samsung Galaxy A71 had uitgebracht.

Vanmorgen maakte Samsung bekend dat de midrangers met uitgebreide cameravoering ook in Nederland verkrijgbaar zullen zijn. De toestellen zijn vandaag in Nederland aangekondigd en vanaf eind januari beschikbaar.

In het eerdere artikel hadden we alle specificaties al voor je op een rij gezet.

Als we de toestellen vergelijken zien we dat de grootte iets verschilt. De A 51 heeft een Super AMOLED edge-to-edge Infinity-O-scherm van 6,5 inch. De A71 heeft hetzelfde beeldscherm, maar dan met een grootte van 6,7 inch.

De Samsung Galaxy A51 zie je hierboven afgebeeld. De Samsung Galaxy A71 zie je hieronder (tekst loopt door na de afbeelding).

Ook de cameravoering verschilt iets. In plaats van de 64 MP hoofdcamera op de A71 neem je met de A51 genoegen met een hoofdcamera van 48 MP.

Ook op het gebied van de batterij en lading zien we kleine verschillen. De A71 biedt een batterij met oplaadcapaciteit van 4.500 mAh en 25W-snellaad mogelijkheid, terwijl de A51 een capaciteit van 4.000 mAh biedt met 15W snellaad-optie.

Het laatste verschil zit hem vooral in de styling. De Samsung Galaxy A71 komt beschikbaar in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush Silver en Prism Crush Blue. Als je voor de Samsung Galaxy A51 gaat kun je kiezen uit Prism Crush Black, Prism Crush White en Prism Crush Blue

Deze verschillen zie je uiteraard terug in de prijs. Afhankelijk van jouw keuzes voor werkgeheugen en opslagcapaciteit kun je de Samsung Galaxy A51 aanschaffen vanaf € 369 en de Samsung Galaxy A71 zal met een vanaf -prijs van € 469 exact honderd euro duurder zijn.

Mocht je liever iets verder in de budgetlijn kijken dan heeft Samsung met de eveneens recent gelanceerde Samsung Galaxy A01 nog een optie voor je.

Bron en foto’s: Samsung