Samsung lanceert Samsung Galaxy M21 voor prijskopers

Wellicht een toestel om in de gaten te houden als je op jouw budget let.





Naast de vlaggenschepen, zoals de Samsung Galaxy S20 serie lanceert Samsung ook regelmatig budgetsmartphones en smartphones voor het middensegment. Nadat we eerder al zagen dat men de opvolgers van de Samsung Galaxy A-serie presenteert is het nu de beurt aan de modellen die iets hoger geprijsd zijn, De Samsung Galaxy M-serie.

Deze serie, bestaande uit de Samsung Galaxy M10, M20 en M30, krijgt ook een update. Vandaag presenteerde Samsung de Samsung Galaxy M21. De Samsung Galaxy M31 zagen we eerder al passeren.

Deze smartphone heeft de volgende specificaties: een 6,4-inch Full HD Super AMOLED Infinity-U scherm met Gorilla Glass klasse 3 in plastic behuizing. De Exynos 9611 processor zorgt, in cobinatie met 4 GB RAM werkgeheugen voor een soepele beleving van Android 10 met One UI Core 2.0 als schil. Qua ingebouwde opslagcapaciteit kun je kiezen voor 64GB of 128GB, die je kunt uitbreiden door een microSD-kaart.

Opvallend is de grote batterij (van 6000 mAh) met 15W snellaad-technologie en de camera’s. Waar voorganger Samsung Galaxy M20 nog twee camera’s aan de achterkant had is er nu een duidelijke upgrade gemaakt.

Naast de 20 MP selfiecamera aan de voorkant zien we namelijk aan de achterkant een drievoudig camerasysteem. De 48 MP hoofdcamera wordt ondersteund door een 8 MP ultragroothoeklens en 5 MP dieptesensor.

Verder is deze smartphone voorzien van opvallend veel accessoires, zoals gezichtsherkenning en vingerafdruksensor. Verder ontbreken Wifi-connectiviteit en Bluetooth 5.0 niet. Voor de liefhebbers van audio is er goed nieuws, want de 3.5 mm headphone Jack-aansluiting is niet vergeten

Omdat de Samsung Galaxy M20 in Nederland verkrijgbaar is ligt het in de lijn der verwachting dat ook de Samsung Galaxy M21 binnenkort te bestellen zal zijn. De site van Samsung Nederland geeft hier nog geen uitsluitsel over. Dat de Samsung Galaxy M20 in de aanbieding is vormt voor ons wel een aanwijzing.

De smartphone gaat vanaf 23 maart in de verkoop. De prijs is nog niet bekend, maar als we zien dat de voorganger Samsung Galaxy M20 normaal gesproken EUR 219,- koopt lijkt het erop dat je voor zo’n EUR 250,- een bijzonder complete Samsung smartphone aan kunt schaffen.

Bron en beeld: Samsung