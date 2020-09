'Samsung maakt absurde winst op Galaxy Note 20 Ultra' - Apparata

Een analyse van de onderdelen onthult dat Samsung met de Galaxy Note 20 Ultra een gigantische winst maakt.

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is een van de duurste mainstream smartphones beschikbaar. Het zal je daarom niet verbazen dat Samsung er een leuk zakcentje aan verdient. Maar volgens CounterpointResearch is het meer dan een zakcentje, en gaat het toestel anderhalf keer over de kop.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra winst

Hoe duur zou het voor Samsung zijn om een Galaxy Note 20 Ultra te produceren en wat is dan de winst? Het gelinkte medium zocht het uit. Ze zetten de ogenschijnlijke kosten op een rijtje en komen tot de conclusie dat de componenten nog geen $470 kosten!

Dat wil zeggen, een Snapdragon 865+ van rond de $60, een $90 kostend display en (het duurste onderdeel) een bijna $100 kostend modem. Opvallend dus, dat de antenne en 5G ontvanger het duurste zijn. Voeg daar een S-Pen van $25 aan toe, gooi er een oplader bij en zet het hele ding in elkaar. Dan kom je uiteindelijk uit op een bedrag van nog geen $550,-. Dat is dus een Galaxy Note 20 inclusief montage, tests, de doos, de S-Pen en ga zo maar door. En dat voor een verkoopprijs van ver boven de $1000!

Om in dollars te blijven, kost het Samsung dus afgerond $550 om een Galaxy Note 20 Ultra te maken, terwijl ze er $1300,- voor vragen, wat een winst van bijna $750,- zou betekenen.

Denk aan de overheads

Hoewel Samsung ongetwijfeld een ultra-winst aan de Ultra maakt, zijn die $550 niet de enige kosten natuurlijk. Research&Development, licenties, belastingen en natuurlijk marketing kosten Samsung bakken met geld. Dus van die $750 bruto winst per Galaxy Note 20 Ultra, moet nog een hoop worden afgedragen aan allerlei andere zaken.

En vergeet niet dat er ook een portie naar omkoping, belastingontduiking en advocaten gaat!

Lees ook: Gelekt: Samsung Galaxy S21 (Plus) krijgt flinke batterij