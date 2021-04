Samsung maakt complete tv-serie op Galaxy S21 Ultra 5G - Apparata

De tv-serie komt naar een streamingdienst die in zijn volledigheid is gemaakt met een smartphone, in dit geval de Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Smartphones krijgen een steeds belangrijkere rol. Jaren geleden liet Apple al professionele fotografen platen schieten met een iPhone. Om te benadrukken wat voor stappen smartphone fotografie hebben gemaakt. OnePlus doet hetzelfde met Shot on OnePlus bijvoorbeeld. Maar ook in film en tv zijn er ontwikkelingen.

Op YouTube zijn al diverse series te vinden die zijn gemaakt met een smartphone. Ook bij de grote streamingdiensten zijn dergelijke series te vinden. Zo heb je op Netflix onder andere de serie High Flying Bird uit 2019, die in zijn volledigheid is gemaakt met een iPhone.

Samsung doet dit trucje nu zelf met de serie Exposure op de streamingdienst Hulu. De complete tv-serie is gemaakt met een Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Het is wel zo dat dit soort series worden opgenomen op statieven, want zo uit het handje is alsnog te schokkerig. Zeker met een actiescène wil je stabiele beelden.

De show verschijnt 26 april op Hulu. Helaas is de Amerikaanse streamingdienst tot op heden nog niet beschikbaar in Nederland. Daar zou echter dit jaar verandering in kunnen komen. (via The Verge)