Samsung maakt eigen Stranger Things film met Galaxy S22

Het heet Stranger Nights Epic, een film volledig gemaakt op een Samsung Galaxy S22 als eerbetoon aan Stranger Things.

Op dit moment staat Netflix natuurlijk in de ban van Stranger Things. We begeven ons in de overgang van volume 1 naar volume 2. Samsung lift mee op het succes van de serie door een eigen eerbetoon te maken aan Stranger Things. Dat doet het techbedrijf met een film gemaakt op de Samsung Galaxy S22.

De film is geschoten met de geavanceerde Nightography camerafunctie. De korte film biedt met het op Stranger Things geïnspireerde thema een perfect aanknopingspunt om te laten zien welke mogelijkheden de functie allemaal heeft. In seizoen 4 van Stranger Things opent zich ’s avonds een portal naar een vreemde wereld. De S22 Ultra recreëert deze sfeer en laat met een filmisch verhaal zien hoe Nightography precies datgene vastlegt wat anders onzichtbaar was gebleven in het donker.



​In Make STRANGER Nights Epic fietst een meisje met een Samsung Galaxy S22 Ultra in haar achterzak naar een feestje bij vrienden thuis, waar ze met z’n allen Stranger Things 4 gaan kijken. Onderweg gaat de video-opname van de telefoon per ongeluk aan. Hierdoor legt ze op beeld vast wat zich achter haar bevindt in The Upside Down-dimensie. Alle verticale scenes zijn gefilmd met de Samsung Galaxy S22 Ultra1.

​

​De korte film toont ook hoe de functie Nightography van de Galaxy S22 Ultra werkt. De camera heeft een 108MP hoofdcamera en een 2.4um pixelsensor met AI.

​Het blijft hier niet bij. Ook in de toekomst zullen Samsung en Netflix blijven samenwerken om leuke content te maken.