Dit Samsung bakbeest kost meer dan een high-end gaming PC

De Samsung Odyssey G9 gaming monitor is ultra-wide en ultra-duur. Niet gek, want deze specs zie je niet vaak.

Samsung kondigt in een persbericht een gaming monitor van absurde proporties aan. Het scherm won de CES Innovation Award 2020 en het is niet moeilijk om te zien waarom; de Odyssey G9 komt met alles erop en eraan. Het kost je daarentegen wel meer dan een gaming PC zelf.

Samsung Odyssey G9

De Samsung Odyssey G9 is een ultra-wide gaming monitor van 49-inch met de ongekende resolutie van 5120×1440 pixels. Het beeld heeft een kromming van 1000R waardoor je helemaal in de game gezogen wordt.

Je kunt er daarnaast zo belachelijk veel extra door zien, dat het bijna als cheaten gezien zou kunnen worden. Ik bedoel, als het verschil in ‘field of view’ in Warzone tussen PC en console al veel lijkt, dan kun je je voorstellen hoezeer deze ultra-wide je extra overzicht geeft. Je kunt er nog net niet mee in de toekomst kijken..

Net niet, maar met een ververssnelheid van 240Hz kom je aardig in de buurt. Het display schotelt je in theorie 240 beeldjes per seconde voor; 10 keer zoveel als een gemiddelde film. Verder heeft de Odyssey G9 een 32:9 beeldverhouding, solide 1ms reactietijd en een maximale helderheid van 1000cd/m². Oh, en er zitten ingebouwde LED-lichten aan de achterkant om aan je RGB-verslaving te voldoen.

Kost meest dan een gaming PC

Dat alles komt in een totaal €1.499,- (adviesprijs), wat ongeveer net zoveel is als een hele mooie gaming PC. Maar dat zegt in dit geval misschien niet zoveel, omdat de Samsung Odyssey G9 die absurde ververssnelheid van 240Hz hanteert. Met andere woorden, je moet ook een PC hebben die 240 beeldjes per seconde kan produceren om screen tearing tegen te gaan.

En 240 fps genereren in een moderne 3D game is een behoorlijke opgave. Dan heb je in de meeste gevallen niet genoeg aan een gaming PC van €1500,-. Kortom, de monitor kost behoorlijk wat, maar het grapje wordt nog veel duurder als je daadwerkelijk alles uit het display wilt halen.

De Samsung Odyssey G9 (49 inch) is vanaf eind juli in Nederland verkrijgbaar en heeft een verkoopadviesprijs van € 1.499,-. Check in dit artikel ook het kleine broertje van de G9, de Odyssey G7.