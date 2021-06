Samsung onthult een display óp je huid! - Apparata

Beeld via Samsung

Samsung onthult een revolutionaire technologie waarbij een OLED-display direct op de huid kan worden aangebracht. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Schermen op apparaten zijn zó 2020… Samsung heeft iets nieuws, namelijk een display dat je op je huid kunt plakken! In een blogpost laten de Zuid-Koreanen het prototype van de uitrekbare OLED ‘Skin’ Display zien. Het idee achter de tech is om een wearable fitness tracker te maken die je letterlijk op je huid plakt. Ja, we zijn in een tijdperk aanbeland waar zelfs sci-fi-films niet meer zo veel verschillen van onze realiteit.

Samsung’s elektronische huid-display

In de test plakte Samsung het OLED-scherm op de pols van een testpersoon. Het apparaat heeft een ingebouwde hartslagmeter en kan de bloedsomloop (optisch) in de gaten houden. Hierdoor vervangt de technologie als het ware enigszins lompe slimme horloges.

Het scherm is tevens buigbaar en rekbaar. Volgens Samsung rekt het flexibele display volledig mee met je huid; het is tot wel 30% uitrekbaar. Naar eigen zeggen kan het scherm tot 1000 keer uitgerekt en gebogen worden zonder dat de werking ervan belemmerd wordt.

Uiteindelijk wil Samsung de technologie vanzelfsprekend commercieel toegankelijk maken:

Onze research bevindt zich in een vroeg stadium, maar ons doel is om een commercieel vatbaar product te maken door de resolutie te verhogen, rekbaarheid te verbeteren en de metingen accurater te maken, waarbij massaproductie nog mogelijk blijft.

Uiteraard zijn de toepassingen eindeloos, aangezien dit een grote barrière van huidige tech omzeilt. Je moet momenteel nog steeds alles dragen, pakken, ombinden, fixeren of opbergen. Een scherm dat op je huid is geplakt, kost je daarna helemaal geen kopzorgen meer. Het zou dan als fitness-tracker kunnen dienen, maar ook in de medische sector voor veel gemakken kunnen zorgen.

Het prototype is uiteraard nog wel behoorlijk lomp. Ook moet je niet te veel verwachten van het OLED-display. Er zullen vooralsnog geen haarscherpe beelden op je pols verschijnen. De technologie begint wat betreft resolutie als het ware weer van vooraf aan. Het is niet bekend op wat voor termijn Samsung de tech wil uitbrengen.