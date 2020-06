Samsung onthult game monitor voor stevige prijs

Je krijgt een hoop kwaliteit met deze nieuwe Samsung game monitor. Daar staat dan wel een stevige prijs tegenover.

Wat mag een monitor voor het spelen van PC en/of console games jou kosten? Iedereen zal aan een ander budget denken. Had je 200 of 300 euro in je hoofd, dan is deze nieuwe Samsung game monitor helaas niet voor jou. Het scherm zit vol mooie techniek en daar zul je voor moeten betalen.

Het gaat hier om de nieuwe Samsung Odyssey G7. De Zuid-Koreaanse techgigant onthulde het scherm op CES 2020 in Las Vegas. De game monitor van Samsung is het eerste monitor met 1000R. Dit betekent dat het scherm een curve heeft van 1.0000 mm. Een serieuze buiging dus! Andere belangrijke kenmerken zijn een 240 Hz refresh rate en QLED-beeldkwaliteit. Al met al is de Odyssey G7 een feestje om te gebruiken.

Je kunt het scherm in 27-inch of in 32-inch krijgen. Voor de fijnproevers: er is sprake van een Wide Quad-High Definition (WQHD; 2.560×1.440 resolutie), 16:9 beeldverhouding, 600 cd / m2 piekhelderheid en Quantum dot-technologie met de Samsung Odyssey G7. Verder is het scherm compatibel met NVIDIA G-SYNC en Adaptive Sync op DP1.4.

Maar ja, die prijs hè. Al dat lekkers is helaas niet voordelig. Begin juli komt de Samsung Odyssey G7 game monitor naar Nederland. Het begint bij 649 euro voor de 27-inch variant. De 32-inch kost je 749 euro.