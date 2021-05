Samsung onthult gloednieuw vouwmechanisme! - Apparata

Samsung kondigt officieel vier nieuwe display-technologieën aan, waaronder het S-Foldable dubbel dubbelvouwend display.

Samsung Display onthult in een Koreaanse blogpost een gloednieuw vouwmechanisme voor een aankomende opvouwbare smartphone. Het merk noemt het nieuwe concept S-Foldable en is in principe een dubbel dubbelvouwmechanisme. In dezelfde blogpost onthult het merk ook een groot vouwbaar OLED-display.

Samsung onthult S-Foldable display

Het scherm is helemaal uitgevouwen zo’n 7,2-inch groot, ongeveer net zo groot als de originele Galaxy Fold. Maar waar de allereerst opvouwbare smartphone van Samsung in tweeën werd gevouwen, kan de S-Foldable driedubbel gevouwen worden. Door middel van twee scharnieren is het opgevouwen eindresultaat daarmee nog kleiner.

Overigens is het geen volledig symmetrisch concept, wat het ontwerp extra interessant maakt. Het meest linkse scherm levert een klein beetje oppervlak in voor een camera-eiland. Dit is tevens het ‘gewone’ smartphone display als de Samsung S-Foldable opgevouwen is. In het midden is het grootste scherm te vinden. Het meest rechtse scherm is een stuk kleiner dan de andere twee displays.

Samsung laat tevens het concept van een dubbelvouwend OLED-scherm zien. Het gigantische 17-inch display dient als het ware als een dubbel tablet. Tot slot zien we ook nog een uitschuifbaar scherm en een under-display camera voor een laptop.





Van links naar rechts: Opvouwbaar OLED-scherm (17-inch), uitschuifbaar display en under-display camera

Het is belangrijk om te benadrukken dat de display-divisie van Samsung hier niet de S-Foldable smartphone of zo aankondigt. Het gaat met nadruk om de nieuwe display-technologieën die Samsung uiteindelijk ongetwijfeld in nieuwe producten gaat verwerken.