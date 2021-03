Samsung onthult supersnelle SSD en dit kost 'ie - Apparata

Samsung heeft vandaag de 980 NVme aangekondigd, een razendsnelle SSD. En dit gaat de Solid State Drive kosten.

Met de 980 NVme heeft Samsung meteen nieuws te melden op gebied van de toegepaste technologie. Deze Samsung SSD beschikt namelijk niet over DRAM. Voorheen waren de prestaties bij SSD’s zonder een DRAM-cache minder goed, maar Samsung heeft de oplossing gevonden zeggen ze. Die oplossing zit in de Host Memory Buffer (HMB) in de 980. In combinatie met de zesde generatie V-NAND en de zojuist genoemde HMB-technologie heb je tot zesmaal de snelheid van SATA SSD’s. Dat klinkt natuurlijk veelbelovend.

Sequentiële lees- en schrijfsnelheden zijn respectievelijk 3.500 en 3.000 MB/s. En voor de echte fijnproever: willekeurige lees- en schrijfsnelheden kunnen oplopen tot respectievelijk 500K IOPS en 480K IOPS.

Andere vernieuwingen zijn TurboWrite 2.0 voor verbeterde prestaties en de Full Power Mode. Laatstgenoemde is een nieuw snufje van de Magician 6.3 software. Met de Full Power Mode kun je de drive altijd op de top van zijn kunnen laten draaien. Handig als je bijvoorbeeld games speelt of met extreme grote bestanden bezig bent. Er zit een beveiliging ingebouwd dat voorkomt dat de SSD overhit kan raken.

Prijzen voor de nieuwe Samsung 980 NVme SSD beginnen bij € 59,99 (250 GB). De variant met 500 GB kost € 79,99 en voor 1 TB betaal je € 149,99. De SSD is vanaf vandaag verkrijgbaar.