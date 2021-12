Samsung opgepast, Huawei heeft nu de P50 Pocket

Een nieuwe concurrent voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 in vorm van de nieuwe Huawei P50 Pocket.

Hoewel ze bij Samsung er lekker vroeg bij waren, zijn ze inmiddels niet meer de enige. OPPO werkt aan een betaalbare vouwbare smartphone en ook Huawei is er mee bezig. Laatstgenoemde heeft nu een concreet product gepresenteerd onder de naam P50 Pocket.

Het is niet de eerste keer dat Huawei een smartphone met een vouwbaar scherm toont. In het verleden hadden ze al de Mate X en de Mate XS. Dit is echter een klaptelefoon, net als de Galaxy Z Flip 3. Een compact principe en het neemt minder ruimte in beslag in je broekzak in vergelijking met een gewone smartphone. Het idee is dus zo gek nog niet.

Huawei P50 Pocket

De nieuwe Huawei P50 Pocket heeft een 6.9-inch scherm als je de klaptelefoon openklapt. De beeldverhouding is 21:9. Dichtgevouwen zit er ook nog een klein scherm van 1-inch om notificaties op af te lezen. Voor het formaat telefoon ogen de cameralenzen vrij fors. Dit is een 40 MP + 13 MP + 32 MP setup.

Hier in Europa is Huawei de toppositie binnen smartphoneverkopen kwijtgeraakt. Huawei Mobile Services op Android slaat lang niet zo goed aan als de diensten van Google. De Huawei P50 Pocket is dan ook gelanceerd in China. Het is nog maar de vraag of de klaptelefoon hier naar Europa komt.

Er zijn twee varianten. De instapper kost omgerekend zo’n 1.250 euro. Je hebt dan 256 GB opslag en 8 GB RAM. Het topmodel kost omgerekend 1.525 euro en geeft je 512 GB opslag en 12 GB RAM. Grappig detail, voor het topmodel heeft Huawei samengewerkt met Iris van Herpen. Een Nederlandse kledingontwerper. Ze is verantwoordelijk voor het design op de achterkant van de duurste uitvoering.