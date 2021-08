Samsung pakt dieven van gestolen TV’s creatief aan

Als je een Samsung-TV van de vrachtwagen ziet vallen, dan weet je op voorhand dat je niks aan het gestolen beeldscherm gaat hebben.

Samsung blijkt een gigantisch handig trucje achter de hand te hebben. Na de rellen in Zuid-Afrika van afgelopen maand bleek een onbekend aantal TV’s uit het Samsung-warenhuis gestolen te zijn. Ook andere winkels werden onwettig van Samsung-schermen ontdaan. In een blogpost maakt Samsung South Afrika bekend dat de dieven niet lekker op de bank kunnen Netflixen via de gestolen beeldbuizen. Sterker nog, de techgigant kan iedere Samsung-TV waar dan ook ter wereld onbruikbaar maken.

Samsung schakelt gestolen TV’s uit

Een gestolen TV kan dus door Samsung op afstand uitgeschakeld worden. Alle TV’s van het merk hebben deze technologie ingebouwd, zo laten de Zuid-Koreanen weten. Wanneer iemand een toestel activeert terwijl het serienummer als ‘gestolen’ staat geregistreerd, gaan er alarmbellen af bij Samsung.

Ze kunnen dan het scherm met de Television Block Function automatisch blokkeren. Mocht je toch echt betaald hebben voor de TV, dan kun je een aankoopbewijs opsturen naar Samsung om de blokkade op te heffen.

Dieven moeten overigens wel verbinding maken met het internet voordat de functie toegepast kan worden. Het lijkt er dus op dat offline TV kijken, al dan niet met een eventuele mediabox gewoon kan.

Volgens Samsung is de functie bij alle TV’s ingebouwd om te voorkomen dat er illegale markten van gestolen TV’s ontstaan. Het is natuurlijk hartstikke slim dat Samsung wind uit de zeilen van dieven neemt. Als je een gestolen Samsung smart-TV van de vrachtwagen ziet vallen, dan weet je op voorhand dat je er niks aan gaat hebben. Aan de andere kant zou Samsung deze functie behoorlijk kunnen misbruiken, al zijn daar vooralsnog geen voorbeelden van naar buiten gekomen.