Samsung pakt het meest irritante probleem aan van de S21 - Apparata

De S21 is het vlaggenschip van Samsung, maar heeft een ergerlijk probleem dat hopelijk nu opgelost gaat worden.

Samsung strooit altijd met lekker veel modellen van hun vlaggenschip. Nu komt het bedrijf binnenkort met een nieuwe versie, namelijk de Galaxy S21 FE. Het lijkt erop dat dit model goede specs meekrijgt, maar ook een veel gehoord probleem oplost.

Fan Edition van de Samsung S21

FE staat voor ‘Fan Edition’ en deze versie kennen we ook al van het vorige model. De FE is nog niet gepresenteerd door Samsung, maar er zijn al veel specs bekend. De FE kan in ieder geval rekenen op een 6,4 inch amoled-scherm en een Exynos 2100- of Snapdragon 888-processor met 128 tot 256 GB aan opslag. Natuurlijk is er een full HD + resolutie en een in- display vingerafdrukscanner. Het apparaat komt met 5G ondersteuning in de kleuren groen, roze, zilver, paars en wit. De specificaties van de accu, het bekende probleem van de S21, zijn nu ook bekend. En dat is belangrijk, want dit is het zwakke punt van de S21.

Accu S21 Fan Edition

Bij het oude model, de S20 FE, had Samsung dezelfde accu erin gedaan als die van S20 +. En deze accu was een stuk beter dan die in de S20. Veel Samsung- fans hoopte dat dit nu weer zou gebeuren. Helaas, dat is niet zo. De laatste geruchten spreken over dat de S21 FE een accu heeft van 4.500 mAh, terwijl de plus 4.800 mAh heeft. Maar dat is wel meer dan de reguliere accu die in de S21 zit. Het accuprobleem wordt dus aangepakt, zij het met kleine stapjes voorruit.

De FE is het nieuwe instapmodel van de lijn. De prijzen zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat de prijs heel concurrerend zal zijn.