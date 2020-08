Samsung phone kwijt? ‘Find My Mobile’ werkt nu zelfs offline

Wanneer je Samsung smartphone kwijt of gestolen is, helpt de Find My Mobile app je het toestel weer vinden. Dat werkt nu zelfs offline!

Als extensie van onszelf is de smartphone natuurlijk essentieel om altijd bij te hebben. Soms gaat dat mis, wat het bestaan van Samsung’s Find My Mobile app verklaart. Het wordt met update 7.1.08.0 nu nog gemakkelijker om je smartphone weer terug te vinden. Het toestel hoeft nu zelfs geen verbinding met het internet meer te hebben! Zo werkt Samsung Find My Mobile offline.

Samsung Find My Mobile offline

Met een ogenschijnlijk simpele update verheft Samsung hun Find My Mobile app van handig naar nagenoeg perfect. Bekende Samsung-lekker Max Weinbach spot dat zijn Find My Mobile app voortaan ook offline werkt (via 9to5google). Voorheen moest een verloren Samsung smartphone nog een internetconnectie hebben. En ja, als je geen bereik hebt of internet uit hebt staan, is het gedaan met je smartphone.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.



Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020

Nu werkt het opsporen van verloren toestellen als volgt. Ook zonder internetconnectie kunnen andere Samsung-apparaten het verloren toestel opsporen. Andere gebruikers die de app hebben kunnen je op deze manier dus helpen om je toestel terug te vinden. Het gaan om andere Galaxy-apparaten, waaronder dus bijvoorbeeld Galaxy Note smartphones, maar ook de Buds en Samsung’s smartwatches.

Geen garantie

Maar dat neemt niet weg dat Find My Mobile met offline functie natuurlijk niet waterdicht is. In dunbevolkte gebieden is de kans dat iemand een Galaxy-apparaat heeft met de functie aan relatief klein. En stel je toestel is gestolen, dan zou de dief het toestel waarschijnlijk uit zetten. Wederom heb je dan niets aan de app.

Desalniettemin is het weer een extra laag beveiliging die het opsporen van een verloren of gestolen toestel iets makkelijker maakt. Je moet de feature wel zelf aanzetten. Gebruikers met de Find My Mobile-app krijgen daarvoor ook een notificatie.