Samsung Podcasts is een nieuwe uitbreiding voor je smartphone - Apparata

Samsung speelt in op de trend rondom podcasts en komt nu met een uitbreiding voor een bestaande app voor je smartphone.

Er zijn zo ontzettend veel apps te gebruiken om podcasts op te luisteren. Ook fabrikanten van smartphones hebben hun eigen applicaties, zoals Apple bijvoorbeeld al jaren heeft. Ook Samsung komt nu met een eigen gratis podcasts app. Naast het luisteren van podcasts kun je er ook tv shows kijken, nieuwsartikelen lezen en films vinden. Het is dan ook meer een uitbreiding van een bestaande app.

Het is een mash-up van toepassingen in één entertainment applicatie. Het gaat hier om de app Samsung Free en daar is nu een podcasts sectie aan toegevoegd. Samsung Free is te gebruiken op de Galaxy S21, S20, Note 20, S10 en de Note 10. Je dient in te loggen met je Samsung account om toegang te krijgen tot de beschikbare content. Heb je een oudere Samsung-telefoon, dan kun je mogelijk geen gebruik maken van Free. De Koreanen hebben een samenwerking afgesloten met een podcasts leverancier om zo duizenden podcasts te kunnen aanbieden. Op deze manier is er altijd wel wat te luisteren.

Samsung Free komt hier in Nederland ook mondjesmaat beschikbaar. Het vervangt het Daily-scherm dat voorheen van toepassing was.