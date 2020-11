'Samsung Private Share is files delen met blockchain' - Apparata

Samsung komt naar verluidt binnenkort met Private Share, een spin op het bestaande Quick Share, maar dan op basis van blockchain.

Samsung komt volgens insiders aan een nieuwe app genaamd Private Share, gebaseerd op blockchain. Het concept van opeenvolgende ‘blocks’ data is vooral bekend als fundament van cryptocurrency. Ook daar heeft Samsung een vinger in de pap. Samsung Private Share is daarentegen iets anders dan je zou verwachten.

Samsung Private Share

Insiders vertellen tegen SamMobile dat Samsung binnenkort met een app genaamd Private Share geïnspireerd door blockchain komt. In beginsel is het een app waarmee je veilig bestanden kan delen, zoals de naam al verraadt. Gebruikers kunnen andere mensen met de app bestanden sturen. ‘Wat is er mis met Dropbox of Google Drive’, vraag je je misschien af. Niks hoor, maar Samsung roept de kracht van blockchain op om delen écht veilig te maken.

Blockchain maakt cryptocurrency veilig omdat het fundamenteel de code (de virtuele currency) immuun maakt voor veranderingen. Een munt als Bitcoin is gedecentraliseerd, maar om te zorgen dat iemand ook echt een Bitcoin heeft, is er een blockchain aan verbonden. Die code kan inherent niet veranderd worden, tenzij alle blocks daarna ook aangepast worden.

Hoe heeft Samsung met Private Share dan iets aan blockchain? Nou, hetzelfde principe zou het Zuid-Koreaanse techmerk toepassen op bestanden. Het bestand krijgt via de app dergelijke informatie meegestuurd, waardoor je bijvoorbeeld kunt instellen dat het bestand na een gezette tijd automatisch verwijderd wordt. Tevens zouden gebruikers geen screenshots en dergelijken kunnen nemen. Een beetje zoals Snapchat, maar dan extra veilig.

Private Share moet dus een extra toevoeging worden op het al bestaande Quick Share van Samsung. Naast verluidt hoeven we ook niet super lang meer te wachten, want de app zou lanceren samen met de Galaxy S21.