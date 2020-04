Samsung maakt nieuwe processor voor Galaxy Note 20 (gelekt)

Foto Galaxy Note 10 @Samsung

De Samsung Galaxy Note 20 zou naar verluidt een gloednieuwe processor krijgen.

Samsung is naar verluidt een nieuwe processor aan het ontwikkelen voor hun aankomende vlaggenschip, de Galaxy Note 20. Althans, we gaat er maar even van uit dat de Note-variant van de Galaxy S20 zo gaat heten. Hoe dan ook, als de lekken waar zijn dan betekent dat twee dingen. Er komt een Exynos 992 aan en de anti-Exynos-wensen van Samsung-fans zij niet gehonoreerd.

Samsung’s Exynos 992

Het Zuid-Koreaanse techmerk werkt volgens ZDNet Korea (via AndroidAuthority) aan een nieuwe in-house processor, de Exynos 992. Het zou een redelijke upgrade zijn op de Exynos 990, de huidige Galaxy S20-processor. Zo zou de chipset meer power leveren en energiezuiniger zijn. In plaats van het huidige 7nm productieproces zou Samsaung met de Exynos 992 overstappen op 6nm. Ook zou Samsung hun Zuid-Koreaanse variant dan uitrusten met de nieuwe Exynos 992. Tot dusver kreeg de Galaxy-serie altijd een Snapdragon-processor in Zuid-Korea.

Galaxy Note 20

Samsung komt naar verwachting deze zomer met de Galaxy Note 20. Althans, als we het normale releaseschema mogen aanhouden. De tech-gigant komt in het voorjaar altijd met de Galaxy S-serie en lanceert in de daaropvolgende zomer de Note-serie. Vooralsnog lijkt dat schema reëel; de Galaxy S20 kwam in maart uit, dus augustus voor de Note 20 klinkt aannemelijk.

Aan de andere kant mogen we de impact van corona natuurlijk ook niet vergeten. Naar verluidt heeft Apple de iPhone 12 bijvoorbeeld al moeten uitstellen. Misschien dat we ditmaal wat langer moeten wachten op een Note 20-variant. Maar dat hij er gaat komen, is zo goed als zeker.

