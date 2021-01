Samsung publiceert eerste Galaxy S21 teaser (video) - Apparata

Screen @Samsung

Samsung start de hype train officieel met een gloednieuwe teaser video van de aankomende Galaxy S21 serie.

Na maanden van uiterst gedetailleerde lekken en zelfs gelekte officiële teasers is het zover. Samsung kondigt officieel de Galaxy S21 aan met een teaser video. De opbouw van het filmpje is daarbij ook wel bijzonder, omdat het door de geschiedenis van de S-serie loopt. Helaas stopt het filmpje bij de Galaxy S20, maar dat was natuurlijk te verwachten van een teaser.

Samsung Galaxy S21 teaser

Samsung begint vandaag officieel de hype train met een voorgerechtje omtrent de Galaxy S21. Zoals gezegd bekijkt de video stap voor stap de voorgaande Galaxy S-modellen, inclusief de vernieuwing per toestel. Het eindigt met de vanzelfsprekende cijfers ‘2021’, waar de ‘S21’ noemer natuurlijk naar verwijst.

Overigens weten we nagenoeg zeker dat 2021 een beetje ruim genomen is van Samsung. Naar alle waarschijnlijkheid vindt de onthulling van het aankomende vlaggenschip al binnen enkele weken plaats.

Dan gaat Samsung ons de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra tonen. Alle drie de toestellen zullen worden uitgerust met een gloednieuwe Snapdragon 888 (of de Exynos equivalent hier in Europa). Ook brengt Samsung voor het eerst alleen maar 5G-ondersteunende toestellen uit.

Maar de grootste verrassing binnenkort gaat natuurlijk het gebrek aan oplader zijn. Zoals Apple en langzaam andere merken verruilt Samsung naar verluidt het totaalpakket van een premium smartphone voor een karig doosje. Oh, en tegelijkertijd met de S21 zouden ook de nieuwe Galaxy Buds Pro aangekondigd worden.

Check de volledige Samsung Galaxy S21 serie teaser hieronder: