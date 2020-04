Samsung repareert Galaxy-smartphones gratis voor de zorg

Zorgmedewerkers hoeven zich geen zorgen te maken over hun Samsung Galaxy-smartphone.

Over de hele wereld organiseren bedrijven een steuntje in de rug voor zorgmedewerkers. Deze groep staat in de frontlinie in strijd tegen het coronavirus. In de Verenigde Staten gaat Samsung daarom kapotte smartphones van mensen in de zorg gratis repareren. Ook Google heeft dit aangekondigd.

Beide bedrijven doen dit in een samenwerkingsverband met het bedrijf uBreakiFix. Zorgmedewerkers die een Samsung- of Google-smartphone hebben met een kapot scherm of een kapotte batterij kunnen deze gratis laten repareren. De actie geldt tot en met tenminste 30 juni. Het zorgpersoneel kan terecht bij een uBreakiFix locatie bij hen in de buurt. Het reparatieprogramma van Samsung is gepresenteerd onder de naam Free Repairs for The Frontline.

Dat is niet de enige actie van Samsung. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft in de Verenigde Staten ook een exclusieve kortingsactie voor het zorgpersoneel. Producten in de webshop van Samsung kunnen door zorgmedewerkers met 30 procent korting worden aangeschaft.

Hoewel de reparatieactie tot en met 30 juni loopt, is de kans aanwezig dat men de actie gaat verlengen. De Verenigde Staten is hard geraakt door het coronavirus. Ze zijn daar nog wel een groot deel van dit jaar bezig om de boel weer op orde te krijgen.