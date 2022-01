Samsung S22 komt met opmerkelijke wijziging

De ‘oude’ S21

Het nieuwe vlaggenschip van Samsung is de S22 en deze smartphone kan met een wijziging komen waar jij niet blij van wordt.

Het duurt niet lang meer voordat de S22 in de winkels ligt. Het bedrijf is van plan de volgende Galaxy S-vlaggenschepen in februari aan te kondigen. Maar nu suggereert een nieuw lek dat het bedrijf mogelijk een prijswijziging heeft gepland voor zijn high-end telefoonlijn.

Samsung S22 wijziging

Het is geen goed nieuws, want volgens een tweet gespot door Roland Quandt van WinFuture, beginnen de Europese prijzen voor de Galaxy S22-serie bij € 849. Waarbij de basismodellen van de Galaxy S22 Plus en Ultra respectievelijk € 1049 en € 1249 kosten. Dat is geen nieuws, want dan kosten de toestellen net zoveel als in 2021. Maar de tweet van Quandt suggereert dat het bedrijf zal doorgaan met het in rekening brengen van een premie van € 50 voor een opslag op de standaard- en Plus-modellen.

Wat kan veranderen, is dat Samsung de Ultra-variant van het basismodel zou kunnen aanpassen om minder waarde te bieden dan zijn voorganger. In Europa wordt de € 1249 Galaxy S22 Ultra volgens Quandt geleverd met 8 GB RAM en kost hij evenveel als de Galaxy S21 Ultra op instapniveau, die over 12 GB RAM beschikt. Consumenten in Europa zullen naar verluidt een premie van € 100 moeten betalen om de S22 Ultra met 12 GB RAM en 256 GB interne opslag te krijgen. De smartphone kost dus hetzelfde, maar je krijgt minder voor je geld.

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.



Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022

Toekomst

Is dit de toekomst? Dat je dus extra geld moet betalen voor wat meer opslag. Zoals altijd zullen we moeten wachten tot het bedrijf officiële prijsinformatie deelt, voordat we zeker weten hoeveel het gaat kosten om de nieuwste Galaxy S-telefoons te bezitten.