Samsung S23: dit is er bekend

Gewoonlijk worden nieuwe Samsung toestellen in februari geopenbaard. Toch begint er steeds meer uit te lekken over de Samsung S23. Wat kunnen we verwachten?

De drie spotlights lijken op de karakteristieke cameralenzen van de Ultra. Bron Samsung

Lancering op 1 februari

Door een blunder of waarschijnlijk een subtiele PR-strategie, stond er kort op de Colombiaanse website van Samsung dat er een Galaxy event op 1 februari zal plaatsvinden. Dit bericht verdween kort daarna weer.

Samsung fans gokken daarom dat waarschijnlijk op 1 februari de presentatie van de Samsung S23 plaats zal vinden. Immers, dat is het vlaggenschip van Samsung. Hiermee wordt de meeste aandacht getrokken en wat de grootschalige event een goede reden geeft. Ondertussen heeft Samsung inderdaad bevestigd dat het om een event op 1 februari gaat.

Belangrijkste nieuws over de Samsung S23

De concurrentie van aartsrivaal Apple en concurrenten als Google Pixel en Chinese merken als Xiaomi wordt steeds heviger. Ondertussen zijn de eerste screenshots uitgelekt, om gedoe rondom copywright te voorkomen, hierboven een screenshot van @UniverseIce met daarop een afbeelding van de Samsung S23 Ultra. De vijf cameralenzen en het vlakke scherm vallen op.

Aan het uiterlijk lijkt weinig veranderd te zijn, vergeleken met de voorganger S22 Ultra. Wel spectaculair nieuws is dat als je de Samsung S23 preordert, je hierbij de Galaxy Buds 2 Pro gratis meegeleverd krijgt. Een cadeautje dat meer dan € 200 waard is. Dit nieuws is afkomstig van één van de retailers van Samsung, die ook meldde dat de pre-order periode vanaf 1 februari tot 8 februari plaats gaan vinden. Ook dit komt overeen met de verwachte lanceerdatum. Dus waarschijnlijk klopt het gerucht van 1 februari.

Als je voor 1 februari je plekje voor de preorder reserveert, belooft Samsung, dat je nog eens €50 korting krijgt op de prijs. Voor een diehard Samsung fan is dat natuurlijk aantrekkelijk.

Via een Koreaanse lekker is bekend dat de Samsung S23 rond de 10-20% duurder zal worden dan de S22 vorig jaar.

200 megapixel camera

Het scherm zal plat worden, omdat het gebogen scherm erg lastig is om te bedienen met de S Pen. De 23 zal ook iets dikker worden dan de voorganger, wat volgens kenners wijst op een dikkere sierring rond de lens. Dit zou dan weer, heel misschien, kunnen wijzen op een zoomlens.

De spectaculairste verandering is de verdubbeling van het aantal pixels van de hoofdcamera, naar 200 megapixel. Ook de sensor achter de camera wordt waarschijnlijk sterk verbeterd, waardoor dit mogelijk dé cameratelefoon van 2023 gaat worden. Zelfs Apple wordt hiermee in de schaduw gezet.

Snapdragon ook naar Europa?

Kenners verwachten dat dit vlaggenschip wordt uitgerust met de allernieuwste Snapdragon chipset, de Snapdragon 8 Gen 2. Waar vroeger de Koreanen kozen voor een eigen Exynos chip zou nu voor de Europese markt elk toestel met de Snapdragon 8 Gen 2 uitgerust worden. Zo blijkt uit mededelingen van de maker van SnapDragon, Qualcomm. Een grote rekenkracht is ook wel nodig voor deze grote sprong voorwaarts, qua camera’s.

Gelekte beelden van de S23 serie, met links de Ultra. Bron SlashLeaks via Tom’s Guide

Satellietcommunicatie, en sneller geheugen

Net als de iPhone 14 van grote concurrent Apple, zal ook de Samsung Galaxy S23 voorzien worden van satellietcommunicatie. Daardoor kan je overal ter wereld een noodsignaal versturen. Dat zal neerkomen op een sms bericht en lage resolutie plaatjes.

De hoeveelheid RAM geheugen blijft met 8 GB hetzelfde, hoewel de Ultra van 12 GB voorzien zal worden. Wel zal dit RAM geheugen van de veel snellere LPDDR5X standaard zijn. Daarbij hoort een behoorlijke opslag van 256 GB voor de drie uitgebreidere versies (met de optie voor 512 GB en 1 TB). Het basismodel zal 128 GB houden.

De laadsnelheid blijft helaas gelijk, met 25-45 watt.

Samsung S23 weer sprong voorwaarts, na teleurstellende S22

Kortom, als we de Samsung S23 geruchten mogen geloven, krijgen we eindelijk weer eens een Samsung die de concurrentie flink het nakijken geeft. Ben je een Samsung fan en heb je de S22 laten liggen omdat deze maar weinig verschilt van de voorganger? Dan is nu een goed moment om een nieuwe te kopen.