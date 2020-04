Samsung sloopt display Galaxy Note 9 met update

De meest recente update doet hele vreemde dingen met de Galaxy Note 9. Wat is er aan de hand?!





Samsung mag het dan wel behoorlijk goed doen wat betreft inkomsten, maar wat betreft updates heeft het Zuid-Koreaanse miljardenmerk goed misgeschoten. Gebruikers melden meerdere problemen na de beveiligingsupdate van maart voor de Galaxy Note 9. Het is zelfs zo erg dat toestellen kapot zouden kunnen gaan.

Op verschillende threads op het Samsung-forum melden gebruikers vreemde problemen. Na het installeren van de beveiligingspatch van maart melden gebruikers onder andere verkleuring van het scherm, verlaagde resolutie en oververhitting, zo ontdekt AndroidAuthority.

Vooral dat laatste probleem is natuurlijk een kwalijke zaak; elektronica en hitte kunnen nare gevolgen hebben. Volgens de forum posts helpen de gebruikelijke ‘fixes’ niet. Zowel opnieuw opstarten als terugzetten naar de fabrieksinstellingen verhelpen de problemen niet! Soms lijkt het probleem opgelost te zijn, waarna het uiteindelijk toch weer terug zou komen.

Samsung heeft nog geen officiële fix uitgebracht. Sterker nog, vooralsnog lijkt de techgigant Note 9-gebruikers te verwijzen naar repair shops om het probleem op te lossen. Allereerst is het absurd om mensen naar repair shops te sturen nu Samsung alle officiële winkels heeft gesloten door de coronacrisis. En daarnaast is het duidelijk een software-probleem, veroorzaakt door Samsung zelf.

En hoewel we op basis van de specs eigenlijk altijd kunnen aanraden om te upgraden naar een S20, is het natuurlijk absurd dat gebruikers een potentieel onbruikbare smartphone in handen hebben door een beveiligingsupdate.

