Samsung smartphones hebben issue met Fortnite V-Bucks - Apparata

Er is een probleem gaande, waardoor mensen met een Samsung smartphone niet altijd V-Bucks voor Fortnite kunnen kopen.

Is je portemonnee in Fortnite aan de mager kant? Dan moet je even V-Bucks scoren om weer nieuwe items te kunnen kopen. Maar wat als je niet via je smartphone aan de credits kunt geraken? Samsung smartphone gebruikers die Fortnite spelen kunnen erover meepraten.

Door een bug is het niet mogelijk om Fortnite V-Bucks te kopen op een bepaalde manier via de Galaxy Store van Samsung op Android. Het gaat hier om een tweede aankoop van eenzelfde bedrag, dat lukt niet. Uitwijken naar de Google Play Store is er niet bij. Zoals je wellicht weet ligt Epic Games overhoop met Apple en Google. Fortnite is daardoor niet te vinden in de app stores van de grote techbedrijven.

Fortnite is nog wel verkrijgbaar via de Samsung Galaxy Store, maar V-Bucks kopen kan op dit moment niet. Epic is op de hoogte van het issue en werkt aan een oplossing. Tot die tijd is het even afkicken, of via een alternatieve manier extra V-Bucks kopen. Want dit laatste kan natuurlijk ook gewoon. Laten we hopen dat er snel een fix komt vanuit Samsung.