Wij wachten nog op 5G, maar Samsung begint met 6G

Zo snel moet 6G al beschikbaar zijn volgens Samsung.

Her en der is 5G al beschikbaar, maar in Nederland moeten we nog even geduld hebben voor landelijke dekking. Zeker wanneer men de zendmasten in de fik blijft steken kan het even duren. In Zuid-Korea doet men dat anders. Daar kondigde Samsung vandaag met een ‘white paper’ de ontwikkeling van 6G aan.

Wat kunnen we verwachten van 6G?

In de visie van Samsung wordt 6G zowel op het gebied van netwerkarchitectuur, prestatie en betrouwbaarheid sterker dan het 5G-netwerk. Dit is nodig om in te spelen op de trends van de toekomst. Samsung onderscheidt daarbij realistische ‘extended reality’ (een combinatie van gewoon zicht met technieken als AI, AR en VR), hologrammen voor mobiel en het digitaal kopiëren in 3D.

Ter vergelijk verwacht Samsung een capaciteit voor piekbelasting van 1.000 gigabit per seconde (50x zo sterk als in 5G) en een latentie (vertraging van signaal door verzending) van minder dan 100 microseconde, oftewel een tiende van de huidige latentie.

Wanneer kunnen we aan de slag met 6G?

Samsung heeft een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van nieuwe netwerken. In 2019 was zij al bezig met operationeel 5G en men verwacht in 2028 klaar te zijn voor het gebruik van 6G, waarna het in 2030 gemeengoed moet worden.

Hoe zit dat in Nederland?

Zoals gezegd is men in ons land voorzichtig bezig met uitrol en loopt men daar tegen wat onverwachte problemen aan. Zo bleek al eerder dat het benodigde glasvezelnetwerk er nog niet is. Ook het feit dat tegenstanders de zendmasten in brand steken helpt niet. Volgens de laatste informatie loopt de testfase tot zomer 2021. Het kan dus nog wel tot 2022 duren voor we een landelijk dekkend netwerk hebben.

We lopen dan zo’n 3 jaar achter op Samsung en als we dat doorrekenen zouden we in Nederland dus rond 2031 het 6G-netwerk operationeel hebben. We zijn benieuwd.

Bron + foto: Samsung (white paper)