Samsung stopt met reclame in apps

Je krijgt minder te maken met reclame op Samsung met de eigen apps van het merk.

Misschien is het je niet opgevallen, maar Samsung laat reclame zien in de eigen apps van het merk. Het gaat hier onder andere om Samsung Music, Pay, Weather en meer. Als je geen gebruik maakt van deze applicaties merk je er natuurlijk niets van, maar de Zuid-Koreaanse techgigant gebruikte de eigen apps om advertenties aan gebruikers te laten zien.

Het ging hier om eigen reclame, om producten of diensten van Samsung zelf onder de aandacht te krijgen. Het is dus niet zo dat er advertentieruimte werd verkocht aan derde partijen. Desalniettemin stopt Samsung met het tonen van reclame in eigen apps. Dat zou Samsung topman TM Roh hebben gezegd tijdens een online meeting met medewerkers van het bedrijf.

De Zuid-Koreaanse techgigant zou beter willen luisteren naar wat klanten en medewerkers willen van het bedrijf. Uiteindelijk komt het de gebruiker ten goede. Reclame in apps is iets dat we bijvoorbeeld kennen van merken als Xiaomi. Dit Chinese merk maakt goedkope smartphones, maar daar staat wel reclame in het OS tegenover.

De reclame in Samsung apps is niet de volgende dag verdwenen. Maar in de nabije toekomst hoef je in elk geval geen advertenties voor Samsung producten in de apps van het merk te verwachten. (via SamMobile)