Samsung stopt met stokoude spraakassistent

Tegenwoordig is er bijna geen smartphone meer te vinden waar geen slimme spraakassistent op zit, maar in 2012 was dit cutting edge technology. Toen kwam Samsung met de superdeluxe Galaxy SIII met S Voice Assistant. Het moest het antwoord zijn op Apple’s Siri die met de iPhone 4S ruim een half jaar eerder uit kwam. Maar waarschijnlijk heb je nog nooit (of al lang niet meer) gehoord van S Voice Assistant en dat zegt genoeg.

De Galaxy SIII was een bakbeest in die tijd; 4.8-inch display ( 720 x 1280 pixels), een quad-core processor, 64GB opslagruimte, 1GB RAM, een 2100 mAh batterij en een enkele camera aan beide kanten (8MP rear, 1.9 MP selfie). Maar de meest spraakmakende feature was natuurlijk de S Voice Assistant.

Engadget beschrijft de spraakassistent in 2012 als volgt: “We moeten zeggen, hoewel Android-gebruikers al langer spraakactivatie voor bellen en Google zoeken gebruiken, is de lijst aan mogelijkheden [voor de S Voice Assistant] behoorlijk indrukwekkend. Je kunt de smartphone wakker maken, liedjes laten afspelen, emails en berichten versturen, je kalander bijhouden, het volume aanpassen, foto’s maken, het alarm snoozen en vragen naar het weer.”

Het moest een antwoord zijn op Apple’s indrukwekkende spraakassistent Siri maar zoals we nu weten kon de S Voice Assistant niet bijbenen. Wat dat betreft heeft Samsung ├╝berhaupt niet heel veel succes gehad met een eigen spraakassistent; ook Bixby is niet de A.I.-revolutie die Samsung wilde ontketenen.

Hoe dan ook, SamMobile meldt dat Samsung nu officieel klaar is met de S Voice Assistant. Vanaf 1 juni aanstaande kun je geen gebruik meer maken van S Voice Assistant op de volgende smartphones: Galaxy A3, A5, A7, A8, A9, Galaxy Note FE, Galaxy Note 2, 3, 4, 5, Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 edge en de Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 4 8.0/10.1, Galaxy Tab S8.4 en S10.5 tablets. Maar in de praktijk zal slechts een zeer kleine groep hier echt last van hebben.

