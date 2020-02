Samsung stuurt notificatie naar Galaxy-smartphones op de wereld

Of je nu een Galaxy A50, een Galaxy S9 of de nieuwe Galaxy S20 hebt: je hebt de melding vermoedelijk gekregen.





Oei, iemand heeft op de verkeerde knop gedrukt. Samsung-bezitters over de hele wereld kregen een vage notificatie binnen vandaag. Via de Find My Mobile functie kwam de melding ‘1’ in beeld. Je kon de notificatie openen, maar er gebeurde niets. Het is ook niet duidelijk waarom Samsung deze melding heeft gestuurd. Vermoedelijk gaat het om een fout.

Zo weten we wel dat Samsung met één druk op de knop met alle Galaxy-bezitters over de hele wereld kan communiceren. Op elk Samsung-forum en diverse (inter)nationale techsites, waaronder Apparata hier in Nederland, gaat het erover.

Volgens de Koreaanse publicatie Yonhap News moest het een interne test van Samsung zijn. Het techbedrijf zou per ongeluk iets publiekelijks geactiveerd hebben waardoor zo’n beetje elke Galaxy-telefoon op de wereld onderdeel werd van de test. Het heeft geen enkele gevolgen voor je smartphone. We kunnen dus weer door met ons leven.