Samsung The Freestyle beamer is ook slimme speaker

Samsung The Freestyle beamer. Bron Samsung, fair use

In de Samsung The Freestyle zijn twee gewilde gadgets samengevoegd: een portable beamer en ook een slimme speaker. Hoe bevalt deze combinatie?

Wat is de Samsung The Freestyle?

De Samsung The Freestyle beamer lijkt qua uiterlijk, het meeste op een toneelspot. het is een cilinder met een handvat, dat tegelijkertijd dienst doet als standaard. Dit is erg handig als je het apparaat mee wil nemen.

Je kan het beeld richten op de juiste plek. Het apparaat past automatisch het beeld zo aan dat het scherp projecteert als een rechthoek.

Moeilijk doen met aansluitkabels is niet nodig. Je hoeft alleen de elektriciteitskabel in het stopcontact te steken. Het apparaat communiceert helemaal draadloos met bijvoorbeeld je smartphone of met een andere streaming service. De set-up verloopt soepel en probleemloos.

Houd je van ontspullen? Dan is deze gadget perfect. Het is namelijk niet alleen een projector maar ook een slimme speaker. Zo kan je het apparaat opdrachten geven, net zoals de populaire Google Alexa. Dat natuurlijk voor een prijs. Want goedkoop is de Samsung The Freestyle, met een verkoopprijs van rond de $900, niet. Op de Nederlandse markt hanteert Samsung zelfs een adviesprijs voor deze projector van 1028 euro. Dan krijg je er overigens wel een extra powerbank bij, waarmee je 3 uur films kan kijken

Sterke punten van de Samsung The Freestyle

Maar dan krijg je wel veel voor terug. Het apparaat is compact en lichtgewicht, de speaker heeft een bereik van 360 graden en is behoorlijk luid. Het apparaat is 180 graden omhoog en omlaag te richten, waarmee je in principe bijna elke hoek voor het projectorbeeld binnen bereik hebt. Het setup proces, wat bij veel andere apparaten vrij lastig is, bereikt de gebruiksvriendelijkheid van bijvoorbeeld Apple.

De compacte vormfactor, met 173 x 10,4 x 9,5 millimeter en het gewicht van slechts 800 g is een sterk punt. De hoge resolutie van 1920 x 1080 pixels en vrij lage stroomverbruik van 65 watt, maakt dit een beamer die je graag vaak zal willen gebruiken.

Zeker, omdat je het ook als smart speaker kan gebruiken voor verschillende platformen. Hiermee kan je zowel via Amazon Alexa als Bixby gebruik maken van voice assistance.

Hiermee heb je ook meteen een smart lamp gekocht, als je de optionele licht verstrooiende lenskap plaatst, Kortom, een veelzijdig drie in een apparaat dus.

Zwakke punten

Niets is volmaakt en dat geldt ook voor de Samsung The Freestyle. Zo kunnen enkele beamerfuncties wat beter. Autofocus en auto keystone werken niet perfect. Dit moet je dus met de hand aanpassen in sommige gevallen. Bij de goedkopere en oudere beamers moet je dat overigens sowieso.

Met 550 lumen is de lichtopbrengst niet indrukwekkend, voor daglicht wil je toch eigenlijk een vier keer zo hoge waarde zien. Aan de andere kant is het apparaat hiermee te vergelijken met andere portable beamers.

Het is niet mogelijk om het apparaat met behulp van knoppen op de Samsung The Freestyle in te stellen, alles moet via je smartphone. Verder heeft de ingebouwde processor merkbaar de nodige moeite om het toch qua hardware vrij veeleisende Tizen OS soepel te laten draaien.

Conclusie

Zoals we van Samsung gewend zijn, is het een mooi gebalanceerd en geolied werkend apparaat dat best wel handig is. Echt goedkoop is het niet, maar daar krijg je wel veel voor. Een smart lamp, een beamer, een smart speaker, een compact home entertainment system en een makkelijke draagbare reis beamer om mee te nemen voor al je presentaties.