Samsung The Sero prijs is niet voor iedereen

Met The Sero verkoopt Samsung een unieke televisie, maar dat komt met een prijs.

Voor als je op zoek bent naar iets unieks voor in de woonkamer. Samsung heeft het voor je met deze roterende televisie. Het apparaat heet The Sero en met deze televisie focust Samsung op mobiele content. Niet zo vreemd dat de tv dan ook in een verticale stand kan worden gezet.

The Sero heeft een prijs van 1.699 euro. Daarmee is het apparaat zeker niet goedkoop te noemen, maar het is wel iets aparts. In de horizontale stand heb je ‘gewoon’ een 43-inch televisie. Samsung zegt deze televisie bedacht te hebben omdat mobiele content in de meeste gevallen (90 procent) verticaal gemaakt is. TikTok, InstagramTV, Reels. Allemaal content dat inderdaad rechtop wordt geschoten.

Deze The Sero komt met een 4K QLED scherm, een 6.1-kanaals 60 Watt luidspreker en is zo ontworpen dat ‘ie perfect samenwerkt met een Galaxy smartphone van Samsung. Zo kun je met Tap View eenvoudig je Galaxy-smartphone verbinden met de televisie.

Het is ook mogelijk om de TV niet als TV te gebruiken. Bijvoorbeeld als je een slideshow wil laten zien, informatie weergeven of het tonen van kunstige designs. Zoals gezegd is The Sero is met een prijs van 1.699 euro absoluut geen koopje. Je haalt er wel iets bijzonders mee in huis.