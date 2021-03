Hoe vaak krijgt jouw Samsung smartphone een update? - Apparata

Smartphones en tablets van Samsung krijgen voortaan veel langer updates, maar hoe regelmatig worden toestellen van een update voorzien? Dat check je hier.

Samsung geeft hun smartphones voortaan nog langer updates mee maar vooralsnog was het niet bekend hoe vaak dan precies. In een nieuwe blogpost onthult het Zuid-Koreaanse merk per toestel exact hoe vaak je een update kunt verwachten. Vanzelfsprekend is er een direct verband tussen de aanschafprijs van een toestel en de frequentie van updates.

Samsung deelt alle smartphones op in verschillende categorieën; toestellen krijgen maandelijks, ieder kwartaal of twee keer per jaar een beveiligingsupdate. Zoals gezegd, nieuwere en duurdere toestellen genieten vaker van een update.

Zo krijgt de Galaxy S9 en nieuwer iedere maand extra beveiliging. Ook de equivalente Note-smartphones, alle opvouwbare toestellen en zelfs de budget xCover zitten in het elite update-segment.

De goedkopere en oudere series krijgen wel langer updates, maar niet zo vaak als de grote jongens. Denk aan de meeste nieuwe Galaxy A-toestellen, nieuwere tablets en de Galaxy S8. Samsung voorziet die klasse ieder kwartaal van een update.

Helemaal onderaan de pikorde staan toestellen die tweejaarlijks een update krijgen. Natuurlijk is hier ‘beter iets dan niets’ van toepassing, maar oude Samsung tablets, A-serie smartphones en praktisch alle J-toestellen hoeven niet regelmatig op nieuwe beveiliging te rekenen.

Check het update-schema van jouw Samsung smartphone in de gelinkte blogpost.